Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (27.06.2026) zwischen 12:45 Uhr und 14:00 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter einen Mercedes, der in der Berliner Straße auf dem Parkplatzgelände eines Schwimmbades in Leonberg abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro, da der Täter beide Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand beschädigte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

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