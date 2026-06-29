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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Schafhausen: 15-Jähriger flüchtet bei Verkehrskontrolle und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Leonberg bekam es am Sonntag (28.06.2026) gegen 02:25 Uhr mit einem äußerst renitenten 15-jährigen Jugendlichen zu tun. Zuvor hatten Zeugen über Notruf der Polizei einen Skoda gemeldet, der von einem Jugendlichen gefahren werden soll. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte den Skoda im Bereich der Lichtenstreiner Straße in Schafhausen fest und wollte den Fahrzeugführer im Einmündungsbereich der Boßlerstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem der Jugendliche das Fahrzeug angehalten hatte, flüchtete er sofort zu Fuß. Die nacheilenden Beamten konnten den 15-Jährigen nach kurzer Verfolgung einholen und festhalten. Hierbei stürzten der Jugendliche sowie die Beamten zu Boden. Nachdem dem Jugendlichen Handschließen angelegt werden sollten, wehrte sich der 15-Jährige massiv und trat mehrfach in Richtung der Beamten. Nur unter erheblichem Kraftaufwand gelang es den Beamten, dem Jugendlichen die Handschließen anzulegen. Hierbei wurden beide Polizeibeamte verletzt, ein Polizeibeamter musste später in ein Krankenhaus gebracht werden. Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche ohne Wissen seiner Mutter deren Fahrzeugschlüssel nahm und anschließend mit dem Skoda unerlaubt unterwegs war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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