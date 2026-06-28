Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1001 Gemarkung Ehningen - Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW fordert drei verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag-Nachmittag (28.06.2026) ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der K1001 zwischen Ehningen und dem Ortsteil Mauren. Der 81-jährige Fahrer eines BMW befuhr hierbei die Strecke von Ehningen kommend in Richtung Mauren. Zeitgleich befuhr der 26-jähriger Fahrer eines Motorrads der Marke Suzuki gemeinsam mit seiner 23-jährigen Sozia die Strecke in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der BMW-Lenker in einer Kurve leicht in den Gegenverkehr, woraufhin es zur seitlichen Kollision zwischen dem Pkw und dem Motorrad kam. Durch den Zusammenstoß und dem anschließenden Sturz wurden sowohl der Motorradfahrer als auch seine Sozia schwer verletzt und mittels Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der PKW-Lenker wurde leicht verletzt. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber waren auch mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz.

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