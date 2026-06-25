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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (24.06.2026) gegen 14:05 Uhr im Kreuzungsbereich der Calwer Straße / Gottlieb-Daimler Straße in Sindelfingen ereignete. Dabei war ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8.000 Euro entstanden.

Ein 52-jährige Lkw-Lenker befuhr von Böblingen kommend die Gottlieb-Daimler Straße. An der Kreuzung bog er nach links in die Calwer Straße ab.Ein 62 Jahre alte Mercedes-Fahrer kam von der Calwer Straße und fuhr geradeaus über die Kreuzung in Richtung Darmsheim. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.

Zeugen, die insbesondere zu den Ampelphasen zum Unfallzeitpunkt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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