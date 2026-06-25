Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Pedelec-Fahrerin nach Unfall mit E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 50 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Mittwoch (24.06.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 12:30 Uhr auf dem Feldweg Jennerstraße zwischen Herrenberg und Affstätt in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Die 50-Jährige fuhr die Jennerstraße in Richtung Herrenberg entlang, während ein 14 Jahre alter E-Scooter-Lenker von einem Feldweg aus Richtung Johannes-Kepler-Straße kommend nach rechts in die Jennerstraße abbiegen wollte. Mutmaßlich, da die 50-Jährige zu weit links fuhr, kollidierte der 14-Jährige beim Abbiegen mit der Radfahrerin. Diese verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte.

Der E-Scooter-Fahrer konnte einen Sturz verhindern und blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

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