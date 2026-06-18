Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 69-Jährige streift geparkten Pkw

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme ihres Führerscheins endeten die Fahrt einer 69 Jahre alten VW-Lenkerin am Mittwoch (17.06.2026) in Bietigheim-Bissingen.

Einer Zeugin war die Frau gegen 17.50 Uhr aufgefallen, als sie die Rathenaustraße entlangfuhr und dabei einen geparkten BMW streifte. Auf den Vorfall angesprochen setzte die 69-Jährige ihre Fahrt fort und konnte im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab kurz darauf einen Wert von rund 2,9 Promille.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

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