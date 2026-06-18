Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Hospitalstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (17.06.2026) zwischen 16:45 Uhr und 17:05 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Hospitalstraße in Ludwigsburg beim Vorbeifahren einen geparkten Hyundai am Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro zu kümmern, ergriff der Unbekannte die Flucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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