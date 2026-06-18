Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Ramtel: Zeugensuche nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (17.06.2026) gegen 17:00 Uhr ein Kraftrad BMW im Hubertusbrunn im Leonberger Stadtteil Ramtel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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