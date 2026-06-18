Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht in der Stegstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (17.06.2026) zwischen 13:45 Uhr und 16:45 Uhr einen in der Stegstraße geparkten VW T-ROC. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

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