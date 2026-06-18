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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim - Pattonville: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (17.06.2026) zwischen 07:10 Uhr und 16:30 Uhr ereignete sich in der Georgiastraße gegenüber der Michiganstraße in Pattonville eine Unfallflucht. Nach derzeitigem Stand stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen geparkten Audi A3 und beschädigte die rechte Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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