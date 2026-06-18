Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfallflucht auf dem Rathaus-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (17.06.2026) in Rutesheim ereignete. Zwischen 13:30 Uhr und 14:50 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Rangieren einen auf dem Rathausparkplatz geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte.

Das Polizeirevier Leonberg nimmt unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de, die Hinweise entgegen.

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