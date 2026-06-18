Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (16.06.2026) zwischen 15:00 Uhr und 18:20 Uhr einen in der Traminerstraße in Hessigheim geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

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