Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: VW-Lenkerin kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam eine 74 Jahre alter VW-Lenkerin am Mittwoch (17.06.2026) gegen 13.45 Uhr von der Fahrbahn ab, als sie die Tübinger Straße von Böblingen in Richtung Holzgerlingen entlangfuhr. Die 74-Jährige geriet in einer Linkskurve nach rechts in den Grünsteifen, kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern und der VW kippte schließlich auf die Seite.

Die Seniorin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro belaufen.

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