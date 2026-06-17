Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 AS Stuttgart Degerloch/- Möhringen - Schwerer Verkehrsunfall mit Sattelzugmaschine

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2026 gegen 19:10 Uhr, befuhr der Fahrer einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die A8 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung München. Ersten Erkenntnissen zufolge platzte ein Reifen der Sattelzugmaschine, sodass der 25-jährige Fahrzeuglenker die Kontrolle über seinen Lkw verlor. Der Tank der Sattelzugmaschine wurde hierdurch beschädigt. Die Sattelzugmaschine kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Auflieger war mit Baumstämmen beladen, kippte um und fing Feuer. Die A8 musste in diesem Bereich für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten der Feuerwehr komplett gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei war ebenfalls vor Ort. Der Sachschaden wird auf circa 80.000 Euro geschätzt. Verletzungen wurden nicht davongetragen. Nachdem die Baumstämme auf einen Ersatz-Lkw geladen wurden, konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell