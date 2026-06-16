Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Lenkrad ausgebaut und gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter begaben sich zwischen Mittwoch (10.06.2026), 15.00 Uhr und Montag (15.06.2026), 12.45 Uhr widerrechtlich auf das Gelände eines Autohändlers in der Umgehungsstraße in Holzgerlingen. Fachmännisch bauten die Täter dort das Lenkrad eines Mercedes im Wert von etwa 3.000 Euro aus und entwendeten dieses. Zuvoir hatten sie die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und einen Sachschaden von rund 5.000 Euro verursacht.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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