Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg - Jettingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 3.500 Euro forderte eine Unfallflucht zwischen Samstag (13.06.2026) 17:00 Uhr und Sonntag (14.06.2026) 11:20 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Jettingen. Dort war auf dem Parkstreifen ein VW abgestellt. Ein noch unbekannter Lenker eines möglicherweise blauen Fahrzeuges stieß gegen die Front des VW und machte sich anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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