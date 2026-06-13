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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen (K1000/Im Tal): Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 13.06.2026, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrer eines Opel die Kreisstraße 1000, von Ehningen kommend in Richtung Dagersheim. Kurz nach Ortsausgang Ehningen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort versetzt frontal mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Fahrer eines Peugeot. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte unbeschadet in den Straßengraben ausweichen. Durch die Wucht des Aufpralls, wurde der Peugeot abgewiesen und prallte halbfrontal gegen einen ebenfalls entgegenkommenden Mercedes-Benz einer 26-jährigen Fahrerin. Der Fahrer des Peugeot, seine 31-jährige, schwangere Beifahrerin, die Fahrerin des Mercedes-Benz, sowie der Unfallverursacher wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Im Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte. Die Kreisstraße war bis 19:18 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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