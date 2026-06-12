Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (11.06.2026) zwischen 09.30 Uhr und 10.15 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Stuttgarter Straße in Tamm geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen die Tel. 07142 405-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell