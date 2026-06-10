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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Einbruch in Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Montag (08.06.2026), 17.00 Uhr und Dienstag (09.06.2026), 07.00 Uhr in eine Scheune in der Verlängerung der Rutesheimer Straße in Ditzingen-Heimerdingen, Gewann Rußäcker, ein. Aus der Scheune, die als Lagerraum eines Handwerksbetriebs genutzt wird, stahlen die Unbekannten elektrisches Werkzeug im Wert von insgesamt etwa 2.500 Euro.

Bereits im April (zwischen dem 02.04. und 04.04.2026) ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Ebenfalls noch unbekannte Täter drangen auch hier widerrechtlich in die Scheune ein und entwendeten Werkzeug im Wert von ca. 3.000 Euro.

Der Polizeiposten Schwieberdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07150 38375-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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