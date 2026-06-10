Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht in der Schönblickstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (08.06.2026) zwischen 06.00 Uhr und 18.00 Uhr einen in der Schönblickstraße in Ditzingen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

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