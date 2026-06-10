Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: Unfallflucht in der Eichendorffstraße

Ludwigsburg (ots)

Rund 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (09.06.2026) zwischen 15:55 Uhr und 17:10 Uhr in der Eichendorffstraße in Neckargröningen. Der Unbekannte beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen, auf Höhe einer Grundschule, ordnungsgemäß geparkten Mercedes und fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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