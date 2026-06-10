Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugenaufruf nach E-Scooter-Sturz

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (09.06.2026) kam es gegen 12:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Böblinger Straße in Sindelfingen. Eine 19-jährige E-Scooter-Lenkerin befuhr die Böblinger Straße auf dem dortigen Fahrradweg in Richtung Dresdner Straße. Hierbei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Durch den Sturz erlitt die 19-Jährige schwere Verletzungen, sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am E-Scooter entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro. Aufgrund der unklaren Sachlage werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter 0711 6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

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