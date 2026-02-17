Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 40-Jähriger attackiert Fahrzeuge und Frauen mit Ast - Polizei sucht weitere Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (16.02.2026) soll ein 40-jähriger Mann gegen 20:20 Uhr in der Solitudestraße in Gerlingen Fahrzeuge und Personen attackiert haben. Zeugenangaben zufolge schlug er zunächst mit einem Ast auf den VW Multivan einer 48-Jährigen sowie den VW Golf eines 25-Jährigen ein, als diese an ihm vorbeifuhren. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe. Unmittelbar danach soll der Mann zwei an einer Bushaltestelle wartende Frauen attackiert und diese mit dem Ast geschlagen haben, wodurch eine 46-Jährige leicht verletzt wurde. Die Identität der zweiten Passantin ist bislang noch unbekannt. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige im Bereich des nahegelegenen Klinikums durch Polizeikräfte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Polizeiposten Gerlingen hat die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen des Vorfalls und insbesondere die noch unbekannte Passantin werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

