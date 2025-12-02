Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit 6.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker zwei geparkte Pkw auf einem Parkplatz in der Leibnitzstraße in Böblingen. Gemäß den ersten Ermittlungen touchierte der Unbekannte zunächst einen geparkten VW und anschließend einen geparkten Audi. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

