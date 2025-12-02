PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit 6.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker zwei geparkte Pkw auf einem Parkplatz in der Leibnitzstraße in Böblingen. Gemäß den ersten Ermittlungen touchierte der Unbekannte zunächst einen geparkten VW und anschließend einen geparkten Audi. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 09:31

    POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Diebstahl zweier Fahrzeuge gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt derzeit wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zweier Fahrzeuge, die zwischen Freitag (28.11.2025) 00:00 Uhr und Montag (01.12.2025) 14:00 Uhr von einem Gelände eines Autohandels in der Neckarstraße in Sindelfingen entwendet wurden. Die beiden Fahrzeuge, ein schwarzer Pkw BMW der "3er" Baureihe sowie ein weißer Mercedes Kleintransporter vom Typ ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:30

    POL-LB: Hildrizhausen: Audi in der Bergstraße zerkratzt - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter beschädigten am Montag (01.12.2025) zwischen 10:00 Uhr 11:00 Uhr einen in der Bergstraße in Hildrizhausen geparkten Audi. Hierbei zerkratzten die Unbekannten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:28

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 3000 Meter Kabel gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Sonntag (30.11.2025), 19.00 Uhr und Montag (01.12.2025), 07.00 Uhr in Bissingen ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen die Metalltür eines Baustellenlagers in der Bahnhofstraße auf und entwendete daraus sechs Kabeltrommeln mit insgesamt rund 3000 Metern Kabel sowie zwei Werkzeugkästen. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf etwa 6.000 Euro belaufen. Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren