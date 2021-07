Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 22-Jähriger schlägt 50-Jährige und setzt Pfefferspray ein

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen 22-Jährigen, nachdem dieser eine 50-Jährige geschlagen und fünf weitere Personen im Alter von 18, 20, 21, 22 und 25 Jahren mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll.

Den Schilderungen der Betroffenen nach habe der 22-Jährige am Samstag gegen 14:50 Uhr in Begleitung eines 28-Jährigen die Dame in der Königsberger Straße in Böblingen angesprochen, als diese und ihre fünf Begleiterinnen und Begleiter gerade mit einem Umzug beschäftigt waren. Beide Männer seien deutlich alkoholisiert gewesen sein und als die 50-Jährige die Männer zum Gehen aufforderte, habe der 22-Jährige sie mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Als er anschließend zu Fuß flüchtete, setzte er noch Pfefferspray gegen seine Verfolger ein, die daraufhin stehen blieben.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Ermittlungen verdichtete sich ein Tatverdacht gegen den 22-Jährigen.

