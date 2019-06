Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblngen: Fiat sitzt auf Bordsteinkante auf; BAB 8/Stuttgart: Sportwagen in Unfall verwickelt - 90.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Fiat sitzt auf Bordsteinkante auf

Ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Fiat sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag kurz nach Mitternacht in der Herrenberger Straße in Böblingen ereignete. Vermutlich weil seine Windschutzscheibe beschlagen war und sich der 20 Jahre alte Fahrer lediglich ein kleines Sichtfeld frei gewischt hatte, übersah er im Bereich einer Tankstellenzufahrt einen hohe Bordsteinkante. Beim Einfahren auf das Tankstellengelände saß der PKW auf und blieb hängen. Zusätzlich liefen Betriebsstoffe aus. Der Fiat musste in der Folge abgeschleppt werden.

BAB 8/Stuttgart: Sportwagen in Unfall verwickelt - 90.000 Euro Sachschaden

Ein Sportwagen der Marke Mc Laren und ein VW waren am Dienstag gegen 00.10 Uhr zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhrigen und dem Autobahnkreuz Stuttgart in einen Unfall verwickelt. Zum Unfallzeitpunkt regnete es stark, worauf der 33-Jährige, der den Mc Laren fuhr, wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die links verlaufende Betonleitwand prallte. Von dieser wurde der Wagen im weiteren Verlauf abgewiesen, so dass der Mc Laren schließlich mit einem VW kollidierte, der auf der mittleren Spur unterwegs war. Die Insassen des VW, ein 23-jähriger Fahrer und seine 27 Jahre alte Beifahrerin, erlitten leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die Bereifung der Hinterachse des Mc Laren keine ausreichende Profiltiefe besaß. Gepaart mit einer nicht an die Witterung angepasste Geschwindigkeit, dürfte dies unfallursächlich gewesen sein. Weder der Mc Laren noch der VW waren noch fahrbereit, so dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 90.000 Euro geschätzt.

