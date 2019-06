Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Widerstand gegen Polizeibeamte; Tamm: Einbruchsserie in einer Kleingartenanlage

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntagabend gegen 19:35 Uhr sollte ein 30-Jähriger in der Holzmarktstraße in Ludwigsburg einer Personenkontrolle unterzogen werden, da er andere Passanten in aggressiver Weise belästigte. Der stark alkoholisierte Mann wollte sich zunächst nicht von den eingesetzten Polizeibeamten kontrollieren lassen und verweigerte die Herausgabe eines Ausweisdokumentes. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann bereits gegen 18:00 Uhr einen Platzverwies für die Innenstadt Ludwigsburg erhalten hatte. Auf Grund des Verstoßes gegen den Platzverweis sowie der Uneinsichtigkeit des Mannes wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsetzung dieser Maßnahme setzte sich der Mann körperlich zur Wehr. Er musste zu Boden gebracht und dort gefesselt werden. Der 30-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Tamm: Einbruchsserie in einer Kleingartenanlage

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein bislang unbekannter Täter in mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage östlich der Bundesstraße 27 auf Gemarkung Tamm ein. Hierzu hebelte der Täter entweder die Eingangstüren der Gartenhäuser auf oder schlug die Fensterscheiben der Hütten ein. Bislang beträgt der Wert des Diebesgutes mehrere hundert Euro. An den Gartenhäusern entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet weitere Geschädigte Gartenhausbesitzer, sich direkt mit dem Polizeiposten Tamm, Tel.:07141/601014, in Verbindung setzten.

