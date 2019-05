Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfall mit Personenschaden auf der K1611, Gem. Steinheim

Murr

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 17:15 Uhr, war ein 21 jähriger Fahrer eines VW Caddy auf der K1611 vom Neckar kommend in Richtung Höpfigheim unterwegs. Kurz vor der Autobahnunterführung kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter auf einen dortigen Baum. Durch den Aufprall wurde der Baum entwurzelt. Der Fahrer des VW Caddy verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 16000 Euro. An der Unfallstelle waren 3 Polizeistreifen, ein Rettungs- und ein Notarztwagen, sowie 3 Fahrzeuge der Feuerwehr Steinheim im Einsatz. Der VW Caddy musste durch einen Abschleppwagen von der Unfallstelle geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell