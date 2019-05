Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Auf Bargeld hatten bislang unbekannte Täter es wohl abgesehen, die am Montag zwischen 00:30 und 10:00 Uhr eine Gaststätte in der Maybachstraße in Affalterbach heimsuchten. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in den Innenbereich des Lokals. Dort brachen sie eine Kasse sowie mehrere Geldspielautomaten auf und entnahmen das darin enthaltene Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.

