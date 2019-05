Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ergänzung zu 20-Jähriger greift anderen Verkehrsteilnehmer in Weil der Stadt an

Ludwigsburg (ots)

Der 20-jährige Tatverdächtige, der am Freitag gegen 14.00 Uhr in der Joseph-Beyerle-Straße in Weil der Stadt einen 39-jährigen Radfahrer attackierte und diesen mit einem Messer schwer verletzte (wir berichteten am Freitag), sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann, der aus dem Kosovo stammt, am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Mords und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich um eine spontane Tat handelte und in Verbindung zu der unmittelbar zuvor erfolgten verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern steht.

