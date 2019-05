Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit einem Verletzten; Herrenberg: Auffahrunfall mit einem Verletzten und 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Donnerstagmittag gegen 14:30 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau am Steuer ihres Ford im Kreisverkehr Zeppelinstraße/Daimlerstraße in Herrenberg. Ein 70-jähriger Peugeot-Fahrer übersah die 53-jährige bei Einfahren in den Kreisverkehr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Ford-Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt und in einem Krankenhaus versorgt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Herrenberg: Auffahrunfall mit einem Verletzten und 20.000 Euro Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall mit einem Verletzten und rund 20.000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstagmittag gegen 14:30 Uhr auf der B14 in Herrenberg, Fahrtrichtung Nufringen. Eine 39-jährige Fahrzeuglenkerin übersah den vor ihr verkehrsbedingt wartenden Mercedes eines 27-Jährigen und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes auf einen vor ihm stehenden KIA geschoben. Der 27-jährige wurde leicht verletzt.

