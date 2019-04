Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Rutesheim: Sattelauflieger ausgebrannt, Fahrer leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine stundenlange Vollsperrung der A 8 Stuttgart-Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim war die Folge eines Fahrzeugbrandes auf Höhe des Parkplatzes "Höllberg". Der Auflieger eines Sattelzuges war dort gegen 02:05 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der 67-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes anhalten und die Zugmaschine von dem brennenden Auflieger abkoppeln. Dabei zog er sich leichte Verbrennungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden.

Die Feuerwehren aus Rutesheim, Leonberg und Heimsheim rückten mit 50 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen zum Brandort aus.Während die Richtungsfahrbahn Karlsruhe sofort voll gesperrt wurde, musste ab 03:15 Uhr aufgrund der starken Rauchentwicklung auch die Fahrbahn in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Der Verkehr wurde an den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim ausgeleitet.

Der mit 21 Tonnen Webgarnen beladene Sattelauflieger brannte vollständig aus. Um 04.55 Uhr konnte einer der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart freigegeben werden und ab 05:45 Uhr war die Autobahn in dieser Richtung wieder frei befahrbar. Die Ausleitung des Verkehrs Richtung Karlsruhe an der Anschlussstelle Rutesheim musste bis 08:20 Uhr aufrechterhalten werden. Ab diesem Zeitpunkt rollte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen am Brandort vorbei.

Die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an und der rechte Fahrstreifen ist weiterhin gesperrt. Mitarbeiter des Umweltamtes beim Landratsamt Böblingen sind vor Ort und prüfen den Bereich um den Brandort hinsichtlich einer Verunreinigung des Erdreichs und möglicher Folgemaßnahmen. Über die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

