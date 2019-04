Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohen Sachschaden; Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Steinenbronn

Ludwigsburg (ots)

Mundelsheim: Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohen Sachschaden

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro und zwei leichtverletzte Personen ist die Bilanz eines Unfalles, welcher sich am Freitag gegen 08.30 Uhr auf der L 1115 kurz nach der Abfahrt zum Holzweiler Hof ereignet hat. Eine 54-jährige Kia-Fahrerin befuhr die Landstraße von der Anschlussstelle Mundelsheim kommend in Richtung Großbottwar und kam aus noch ungeklärter Ursache in der dortigen leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenspur und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Aufprall wurde sie zuerst nach rechts abgewiesen und beim Gegenlenken wieder zurück auf die Gegenspur geschleudert, wo sie gegen die Leitplanke prallte und zum Stehen kam. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wurde selbst nach links abgewiesen und kam im Bereich der Grünfläche zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Fahrbahn bis 11.00 Uhr voll gesperrt werden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Steinenbronn

Am Freitag, um 17:15 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße / Kringstraße in Steinenbronn ein Verkehrsunfall. Ein 42-Jähriger BMW-Fahrer missachtete die Vorfahrt einer 27-jährigen Mercedesfahrerin, welche von der Kringstraße nach links in die Stuttgarter Straße einfahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 15.000 EUR. Verletzt wurde niemand.

