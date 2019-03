Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz/Riet: Scheune in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend wurde dem Polizeipräsidium Ludwigsburg über Notruf gegen 20.44 Uhr mitgeteilt, dass südöstlich von Riet ein Feuerschein zu sehen war. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Vaihingen und den umliegenden Abteilungen wurde festgestellt, dass aus bislang noch unbekannter Ursache eine Scheune in Brand geraten war. Die Löscharbeiten dauerten aufgrund von einzelnen Glutnestern noch bis zum frühen Morgen an. Das Feuer ist zwischenzeitlich gelöscht. In der Scheune waren landwirtschaftliche Gerätschaften untergestellt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr war zeitweise mit bis zu sechzehn Fahrzeugen und fünfzig Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte eine Streifenbesatzung im Einsatz.

