Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Gefährdung des Straßenverkehrs --- Zeugenaufruf ---

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Freitag gegen 17:00 Uhr auf der L1140 zwischen Hemmingen und Schwieberdingen. In Fahrtrichtung Schwieberdingen überholte ein schwarzer SUV auf Höhe einer Kuppe einen Sattelzug ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Ein entgegenkommender 46-jähriger Fahrer eines Seat konnte einen Unfall durch starkes Bremsen und Ausweichen nach rechts in den Grünstreifen gerade noch vermeiden. Nach dem Vorfall verlangsamte der SUV zuerst, fuhr dann aber ohne anzuhalten weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon 07042/9410, zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell