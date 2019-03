Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fußgängerin durch Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 13:15 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 75 Jahre alte Fußgängerin verletzt wurde. Auf einem Supermarkt-Parkplatz schob die 75 Jahre alte Frau einen Einkaufswagen über die Fahrbahn. Dies erkannte eine 29 Jahre alte Opel-Lenkerin beim Umfahren einer Kurve mutmaßlich zu spät, woraufhin sie den Einkaufswagen erfasste. Durch den Zusammenstoß stürzte die ältere Frau auf den Asphalt. Sie musste anschließend vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell