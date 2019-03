Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Auffahrunfälle auf den Autobahnen A8 und A81

Ludwigsburg (ots)

BAB A8, Gemarkung Stuttgart

Am Freitag gegen 14.20 Uhr befuhr die Fahrerin eines Mercedes die A8 in Richtung Karlsruhe. Zwischen der Autobahnausfahrt Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart hatte sich ein Stau gebildet, weshalb die 33-Jährige ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste. Der dahinter fahrende 26-jährige VW-Fahrer hatte seine Geschwindigkeit nicht an das hohe Verkehrsaufkommen angepasst und konnte sein Fahrzeug deshalb nicht mehr rechtzeitig abbremsen um das Auffahren auf den Mercedes zu verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, das Verursacherfahrzeug musste durch einen Abschleppdienst von der Autobahn entfernt werden.

BAB A81, Gemarkung Nufringen

Am Freitag gegen 18.45 Uhr ereignete sich auf der BAB 81 in Richtung Singen, zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Hildrizhausen, ein Auffahrunfall wegen nicht an das Verkehrsaufkommen angepasster Geschwindigkeit. Der 51 Jahre alte Fahrer eines Audi bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende VW-Fahrer, 58 Jahre alt, wegen des herrschenden Staus sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste und fuhr deshalb auf ihn auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen weiteren Pkw, den Audi einer 30-Jährigen, aufgeschoben. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

