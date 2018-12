POL-LB: Altdorf: Rasenplatz beschädigt; Ehningen: Einbruch in Hofladen

Ludwigsburg (ots) - Altdorf: Rasenplatz beschädigt

Bislang Unbekannte beschädigten mit einem Fahrzeug den Rasenplatz eines Sportgeländes in der Laienstraße in Altdorf, indem sie auf einer Fläche von etwa 350 Quadratmeter mehrere Runden mit dem Fahrzeug drehten. Der Schaden wurden am Sonntag entdeckt. Auf welche Höhe der Sachschaden beziffert werden muss, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, entgegen.

Ehningen: Einbruch in Hofladen

In der Nacht zum Sonntag machten sich noch unbekannte Täter an der Eingangstür eines Hofladens in der Straße "Mauren", zwischen Ehningen und Holzgerlingen, zu schaffen. Vermutlich ließ sich die Tür jedoch nicht gewaltsam öffnen, so dass die Unbekannten kurzerhand eine Nebeneingangstür aufbrachen. Im Innern hebelten die Einbrecher anschließend die Kasse auf und entwendeten Bargeld in zweistelliger Höhe. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034/27045-0, bittet um Hinweise.

