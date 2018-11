POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch kam es in der Heinestraße in Sindelfingen zu einer Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, nun Zeugen sucht. Zwischen 10.45 Uhr und 10.55 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Audi. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort.

