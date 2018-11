POL-LB: Einbruch (Versuch) in Sachsenheim

Ludwigsburg (ots) - Sachsenheim: Versuchter Einbruch in Geschäft

Nicht an ihr Ziel gelangten Einbrecher, die in der Nacht zum Dienstag versuchten, sich gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Brunnenstraße zu verschaffen. Die Täter versuchten vergeblich, die automatische Eingangsschiebetür aufzuhebeln und beschädigten sie, so dass sie sich gar nicht mehr öffnen ließ. Außerdem entstand in der Glasfüllung eines Türflügels ein Riss. Letzten Endes gelang es den Tätern nicht, den Verkaufsraum zu betreten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, in Verbindung zu setzen.

