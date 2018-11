POL-LB: Diebstahl in Böblingen, Verkehrsunfälle in Weil im Schönbuch und Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots) - Diebstahl aus Geschäft in Böblingen

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Modegeschäfts in der Innenstadt von Böblingen. Nachdem er einen Rollladen und die Schiebetür aufgedrückt hatte, entnahm er im Verkaufsraum das Geld aus der Kasse. Anschließend durchsuchte er noch Büro- und Kellerräume auf der Suche nach weiteren Wertgegenständen. Insgesamt nahm er Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro mit und konnte unerkannt flüchten.

Verkehrsunfallflucht zwischen Neuweiler und Weil im Schönbuch

Eine 52-Jährige befuhr am Montag gegen 14:00 Uhr mit ihrem VW die Seestraße (K1049) vom Ortsteil Neuweiler nach Weil im Schönbuch, als ihr auf halber Strecke ein Transporter, vermutlich ein Mercedes Sprinter, auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte sie ihr Fahrzeug nach rechts und streifte die dortige Leitplanke. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des Sprinters fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person in Holzgerlingen

Der 49-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse war am Montag, gegen 18:00 Uhr, in Holzgerlingen von der Erlachstraße in die Schönbuchstraße eingebogen und wollte dort wenden. Hierbei übersah er einen an der Ampel wartenden 58-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser stürzte und zog sich Prellungen an Rücken und Beinen zu. Zur Abklärung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell