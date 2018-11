POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Verkehrsunfall in Sindelfingen fordert zwei Todesopfer

Ludwigsburg (ots) - Zwei Todesopfer forderte am Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 1188/Leonberger Straße in Sindelfingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 47-jähriger Autofahrer gegen 06:10 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße in Richtung Leonberg unterwegs. Noch vor dem Ortsende überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit bei durchgezogener Mittellinie den vorausfahrenden Skoda eines 45-Jährigen. In der Folge stieß er frontal mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 54-jährigen Frau zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW und prallte gegen den nachfolgenden Mercedes eines 57-Jährigen und wurde letztlich an die dortige Lärmschutzwand abgewiesen. Der 47-Jährige und die 54-Jährige erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des dem VW nachfolgenden Mercedes blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart hat die Polizei für die weiteren Ermittlungen einen Sachverständigen hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße 1188 zwischen Sindelfingen und der Abzweigung der L 1189 gesperrt werden. Die Absperrmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell