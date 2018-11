POL-LB: Grafenau: Waschmaschine heiß gelaufen; Sindelfingen: Unfall auf der B 464 und Unfall führt zu erheblichem Verkehrsstau

Ludwigsburg (ots) - Grafenau-Döffingen: Waschmaschine heiß gelaufen

Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich dafür, dass am Montag gegen 09.00 Uhr eine Waschmaschine in der Straße "Im Mittelbühl" in Döffingen heiß lief. Qualm, der hierdurch entstand, löste einen Rauchmelder aus, so dass eine Bewohnerin des betreffenden Hauses aufmerksam wurde. Als sie die Waschküche im Untergeschoss betreten wollte, schlug ihr dichter Rauch entgegen. Es gelang der Frau allerdings noch die Sicherung raus zu nehmen, so dass die Maschine nicht mehr am Stromnetz hing. Die Freiwillige Feuerwehr Grafenau transportierte die heiß gelaufene Waschmaschine nach draußen und belüftete die Waschküche. Ein offener Brand war glücklicherweise nicht entstanden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro beziffert.

Sindelfingen: Unfall auf der B 464

Am Montag kam es auf der Bundesstraße 464 zwischen den Anschlussstellen auf die Kreisstraße 1004 und auf die Landesstraße 1183 zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro entstand. Ein 55 Jahre alter Opel-Fahrer und ein 47-Jähriger, der ebenfalls einen Opel lenkte, fuhren hintereinander von Maichingen in Richtung Sindelfingen. Aufgrund eines Staus musste der 47-Jährige abbremsen. Sein Hintermann hielt hierauf ebenfalls an. Ein von hinten heran nahender 31-jähriger Mercedes-Fahrer hingegen erkannte die Situation vor sich wohl zu spät. Er bremste zwar noch, rutschte jedoch schließlich auf den Opel des 55-Jährigen, der durch die Wucht des Aufpralls auf den Opel des 47 Jahre alten Mannes geschoben wurde. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sein Opel und der Mercedes des 31-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sindelfingen: Unfall führt zu erheblichem Verkehrsstau

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen eines Unfalls, der am Montagmorgen eine erhebliche Staubildung im Bereich der Neckar-Kreuzung nach sich zog. Gegen 06.50 Uhr wollte eine 18 Jahre alte Fiat-Fahrerin, die die Neckarstraße von der Mahdentalstraße kommend befuhr, nach links in die Böblinger Straße Richtung Böblingen abbiegen. Ein 77-jähriger VW-Lenker war derweil in der Böblinger Straße unterwegs und wollte dieser geradeaus weiter in Richtung Böblingen folgen. Im weiteren Verlauf kollidierten die beiden Fahrzeuge in der Mitte der Kreuzung. Mutmaßlich übersah einer der beiden Beteiligten das für ihn geltende Rotlicht. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab die Frau wie auch der Mann an, dass die jeweilige Ampel "grün" gewesen sei. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell