POL-LB: Herrenberg: Vandalen unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Bislang Unbekannte machten sich in der Nacht zum Sonntag an einem Rohbau in der Wittenberger Straße in Herrenberg zu schaffen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und durchtrennten bereits verlegte Kabel. Außerdem rissen die Täter die bereits installierten Unterputzspülkästen der Toiletten heraus. Zudem beschädigten sie die Fußbodenheizung. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Mutmaßlich dieselben Täter beschädigten in der Nacht zum Montag in der Cottbuser Straße, der Rostocker Straße und der Chemnitzer insgesamt fünf geparkte PKW. Es handelt sich um einen Ford, einen Opel, einen Mercedes, einen Mazda und einen VW. An jedem PKW zerstachen die Täter einen Reifen. Die Plane eines Pkw-Anhängers wurde auch aufgeschlitzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0.

