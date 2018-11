POL-LB: Diebstahl von Werkzeugen in Ludwigsburg-Poppenweiler und Wohnungseinbruch in Ingersheim-Großingersheim

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Poppenweiler: Werkzeuge gestohlen

In der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Samstag, 10.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem im Gewerbegebiet in der Ohmstraße abgestellten Transporter. Aus dem Fahrzeug wurden eine Schleifmaschine, eine Flex sowie ein Staubsauger entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf 2.000 Euro. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Ingersheim-Großingersheim: Schmuck und Notebook entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 03.11.2018, und Samstag, 10.11.2018, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus im Norden von Großingersheim. Dabei wurden aus der Wohnung diverse Schmuckgegenstände sowie ein Notebook entwendet. Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine Angaben vor. Der Sachschaden am Inventar beläuft sich auf 500 Euro.

