POL-LB: Sindelfingen: Unfall zwischen LKW und PKW

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 11.00 Uhr in der Allmendstraße in Sindelfingen zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem LKW, bei dem eine 59-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 46 Jahre alter LKW-Fahrer wollte von einer Baustelle nach links in die Allmendstraße in Richtung Hinterweil abbiegen. Zeitgleich befanden sich zwei weitere LKW hintereinander auf der dortigen Linksabbiegespur, um aus Richtung Maichingen kommend auf das Baustellengelände einzufahren. Da diese beiden LKW dem 46-Jährigen die Sicht nach rechts versperrten, tastete er sich wohl in den Kreuzungsbereich vor. Schließlich übersah er vermutlich den Mercedes der 46-Jährigen, die ebenfalls aus Richtung Maichingen in Richtung Hinterweil unterwegs war, und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Ein Rettungswagen brachte die 59-Jährige in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 17.500 Euro geschätzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell