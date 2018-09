POL-LB: Sachsenheim: Auto zerkratzt; BAB 81/Korntal-Münchingen: Unfall mit 19.000 Euro Sachschaden; BAB 81/Mölingen: Unfall mit 16.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Sachsenheim-Großsachsenheim: Auto zerkratzt

Am Montag zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in der Heinrich-Heine-Straße in Großsachsenheim sein Unwesen. Der Unbekannte beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Die gesamte rechte Fahrzeugseite wurde zerkratzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

BAB 81/Korntal-Münchingen: Unfall mit 19.000 Euro Sachschaden

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montag gegen 09.50 Uhr auf der Bundesautobahn 81 von Stuttgart in Richtung Heilbronn ereignete. Ein 48-jähriger Sattelzuglenker befand sich im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen wohl versehentlich auf dem Ausfädelungsstreifen. Als er dies bemerkte zog er nach rechts auf die Durchgangsfahrbahn, wobei er vermutlich einen 51-jährigen Seat-Fahrer übersah. Um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden, wich der Seat-Lenker nach links aus und touchierte in der Folge den VW eines 24-Jährigen. Dieser kam nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Betonmittelleitwand und verschob diese auf die Gegenfahrbahn. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg kümmerte sich im weiteren Verlauf um die Reparatur der Betonmittelleitwand.

BAB 81/Möglingen: Unfall mit 16.000 Euro Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen entstand am Montag gegen 12.30 Uhr ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Ein 28 Jahre alter Sattelzuglenker übersah vermutlich aus Unachtsamkeit, dass sich vor ihm ein Stauende befand und ein 59-jähriger BMW-Fahrer zum Stehen gekommen war. Der Mann im BMW versuchte noch auf den Seitenstreifen auszuweichen, während der Sattelzuglenker eine Vollbremsung durchführte. Trotzdem kam es zu einem Zusammenstoß, durch den der BMW gegen die Leitplanke geschoben wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

