POL-LB: BAB 8/Leonberg: Unfall mit 14.000 Euro Sachschaden und einer leichtverletzten Person; Gäufelden-Öschelbronn: Vorfahrt missachtet, Radfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots) - BAB 8/Leonberg: Unfall mit 14.000 Euro Sachschaden und einer leichtverletzten Person

Ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro und eine leichtverletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Dreieck Leonberg ereignet hat. Eine 63-jährige Fahrerin in ihrem Audi musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Der nachfolgende 24-jähriger Fahrer in seinem Opel erkannte die Situation zu spät und prallte gegen den Audi. Eine 43-jährige in ihrem Land Rover reagierte ebenfalls zu spät und fuhr auf den Opel. Die 43-jährige wurde leicht verletzt und ins Krankhaus verbracht. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gäufelden-Öschelbronn: Vorfahrt missachtet, Radfahrer schwer verletzt

Ein Sachschaden in Höhe von 1.700 Euro und eine schwerverletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag gegen 09.40 Uhr in der Vogelsangstraße ereignet hat. Ein 69-jähriger Radfahrer befuhr die Vogelsangstraße und missachtete an der Kreuzung Talstraße/Kirschenrain die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Durch den Aufprall flog der Radfahrer auf die Motorhaube und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Hierbei zog sich der Radfahrer Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankhaus verbracht. Der Radfahrer trug einen Fahrradhelm, welcher schlimmere Verletzungen verhinderte. Die 33-jährige Autofahrerin in ihrem Peugeot kam mit dem Schrecken davon.

