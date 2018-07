POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Sachbeschädigung an Fahrzeug; Sachsenheim: Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots) - Bietigheim-Bissingen: Sachbeschädigung an Fahrzeug

In der Zeit von Freitagabend bis Samstag, 08.20 Uhr, wurde ein PKW Daimler Benz, welcher im Nelkenweg auf dem Parkplatz einer Arztpraxis geparkt war, zerkratzt. Ein Kratzer befindet sich an der Beifahrertüre zum vorderen Kotflügel, der zweite an der rechten Hecktüre zum hinteren Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000,-- Euro.

Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 07142-4050, in Verbindung zu setzen.

Sachsenheim: Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der Oberriexinger Straße in Sachsenheim ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 49-jähriger Fahrer eines Skoda, besetzt mit zusätzlich zwei 14-jährigen Kindern, befuhr die Oberriexinger Straße und wollte hier nach links in die Hauptstraße einbiegen. Ein von links kommender Pkw eines 64-jährigen blinkte nach rechts um anzuzeigen, in die Oberriexinger Straße abbiegen zu wollen. Der Nissan des 64-jährigen, in welchem sich auch seine 17-jährige Enkelin befand, fuhr jedoch entgegen seiner Ankündigung nach rechts abzubiegen, weiter geradeaus auf der Hauptstraße. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 6500 Euro. Es wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

