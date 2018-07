POL-LB: Schwieberdingen: Wassergefährdende Abfälle entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zum Dienstag oder schon in den Tagen zuvor am Rand eines kleinen Waldstücks östlich der L 1140 zwischen Hemmingen und Schwieberdingen eine größere Menge wassergefährdende Abfälle entsorgt. Dabei handelt es sich um alte Pkw-Sitze, Autoradios, Fahrzeug- und Motorteile sowie Sprüh- und Schmiermittel, Bremsflüssigkeit und Motoröl. Möglicherweise war der Abfall bei der Räumung einer Werkstatt angefallen.

Die Unbekannten fuhren mit einem Zugfahrzeug und Anhänger über einen Feldweg zum Waldrand und beschädigten dabei auch noch einen angrenzenden Getreideacker. Personen, die Hinweise zum Verursacher dieser illegalen Müllablagerung geben können, werden gebeten, sich beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07142/405-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell